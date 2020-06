CdS - Giuntoli guarda ancora in Olanda: piace un altro attaccante del PSV

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i nomi presi in considerazione dal ds del Napoli Cristiano Giuntoli c'è anche Donyell Malen, attaccante del PSV che recentemente è finito nel mirino anche di Juventus e Barcellona. Un nome importante in un mercato, come quello olandese, che è sempre piaciuto al club di De Laurentiis.