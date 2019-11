CdS - Ibra non ha ancora deciso: il Napoli resta interessato ma c'è anche l'opzione ritiro

Zlatan Ibrahimovic ha mille strade davanti a sé da poter perseguire. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa chiarezza: lo svedese è corteggiato dal Milan, oggi in vantaggio su tutti, ma sullo sfondo restano anche Napoli e Bologna, qualcosa si muove anche dalla Premier ma, attenzione, non è neppure da escludere l'ipotesi di un ritiro. Tante opzioni a disposizione del bomber di 38 anni che è pronto a ricominciare ma solo se troverà le giuste motivazioni per farlo. Altrimenti, scarpetti al chiodo.