CdS - Ibrahimovic non ha ancora deciso: Raiola tiene aperta l'ipotesi Napoli

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolto le riserve. Non si conosce la sua prossima squadra, c'era il Milan ma la pista s'è raffreddata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che Mino Raiola, il suo agente, sta cercando di tenere aperto il solito canale col Napoli per capire l'intenzione di De Laurentiis dopo aver scelto Gattuso al posto di Ancelotti. Proprio Gattuso, in conferenza stampa, ha glissato sul tema Ibrahimovic, evitando di rispondere alla domanda: "Penso ai miei giocatori". Ma è chiaro che il Napoli, allo svedese, pensi seriamente.