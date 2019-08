CdS - Icardi ai margini: se resta e non gioca tra un anno può liberarsi a parametro zero

Che fine farà Mauro Icardi? Per il momento, l'argentino si allena ad Appiano Gentile, ma resta ai margini del progetto di Antonio Conte. "L'ex capitano è sereno e la tranquillità che ha dentro la trasmette alla famiglia alla quale ha detto che non intende allontanarsi da Milano"conferma il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come vista la distanza Torino-Milano, farebbe un’eccezione per la Juventus, ma ha capito che il clima che c’è tra i campioni d’Italia e l’Inter in questo momento non è il massimo. Ecco perché aspetta e considera la permanenza alla Pinetina la prima opzione.

PARAMETRO ZERO - Il quotidiano spiega anche che il calciatore ootrà liberarsi tra un anno a parametro zero se l’Inter non lo utilizzerà almeno nel 10% delle partite ufficiali della stagione. L’articolo 15 del regolamento della Fifa prevede per i giocatori "affermati" questa possibilità (risoluzione del contratto per giusta causa sportiva) e l’Inter non a caso spera che la vicenda si risolva prima. Con la cessione di Mauro al Napoli o alla Roma (destinazioni più gradire a Marotta) oppure con un’offerta importante da parte della "nemica" Juve".