CdS - Icardi aspetta la Juve fino a lunedì, poi valuterà le alternative: Napoli in contatto con Wanda

Napoli e Roma hanno messo sul piatto cifre importanti per Mauro Icardi, andando ben oltre i 5,1 milioni netti più ricchi bonus che guadagna all'Inter, ma l'ex capitano nerazzurro ha deciso di prendere tempo e allungare la riflessione fino a lunedì prossimo. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui si tratterebbe di un modo di fornire un assist alla Juventus, la prima scelta di Maurito. Se volesse, quest'ultimo si sarebbe già trasferimento all'ombra del Colosseo o alle pendici del Vesuvio. Invece lui temporeggia, proprio per attendere la Juve, alle prese prima con un paio di cessioni.

LA RICHIESTA DELL'INTER - Icardi è fuori dal progetto tecnico dell'Inter, che comunque chiede 75 milioni di euro per il suo ex numero nove. Un prezzo trattabile, ma poco, per Napoli e Roma. Una cifra che invece sarebbe ritoccata al rialzo per la Juventus, visti i rapporti tra Marotta e Paratici e lo sgarbo Lukaku. La società nerazzurra, tra tutte, preferisce la pista giallorossa, sognando lo scambio (con ricco conguaglio in favore) con l'obiettivo Edin Dzeko. Per quanto riguarda il Napoli, De Laurentiis e Giuntoli hanno chiamato più volte Wanda Nara, proprio per convincere Mauro. Chi la spunterà?