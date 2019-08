CdS - Icardi aspetta la Juve, ma l'Inter ha fretta: Napoli l'unica vera alternativa

Mauro Icardi preferirebbe trasferirsi alla Juventus. Sta attendendo, per un duplice motivo: aspettare che si sblocchi la situazione in attacco in casa Juventus e forse creare anche altri fastidi all'Inter, che continua a non volerlo in squadra e avrebbe urgenza di venderlo affinché si delineino le manovre offensive per Conte. Il Napoli è l'unica vera alternativa ai bianconeri ed è proprio per l'urgenza nerazzurra che alla fine potrebbe spuntarla. Marotta e Ausilio continuano a chiedere cash e non apriranno al prestito neanche a fine mercato. Intanto Maurito non vuole avere il rimpianto di non andare alla Juve, pertanto proverà ad aspettare fino alla fine. A riportarlo è il Corriere dello Sport.