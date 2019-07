CdS - Icardi idea di ADL con benedizione di Ancelotti. Se Dybala non parte, Napoli avanti sulla Juve

“Icardi: il colpo del presidente”. Così scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito di Mauro Icardi. Il quotidiano sottolinea come l’idea di portare in azzurro l’ex capitano dell’Inter sia di Aurelio De Laurentiis e “benedetta da Ancelotti”. Il Corriere dello Sport spiega come i contatti con l’argentino siano continui da una ventina di giorni, quando Giuntoli ha incontrato Wanda Nara. Per l’attaccante il Napoli sfida la Juventus: stando al quotidiano, se Dybala non andrà via dalla Juve, le quotazioni del Napoli continueranno a salire rispetto ai bianconeri.