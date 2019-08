CdS - Icardi-Napoli, contatto Ausilio-Giuntoli, il Napoli non va oltre i 50 mln. E c'è l'ostacolo diritti d'immagine

Non solo l’apertura del calciatore all’ipotesi Napoli, sul Corriere dello Sport oggi in edicola emergono ulteriori dettagli sul possibile trasferimento di Mauro Icardi al Napoli. Il quotidiano fa il punto sulle cifre che servono ad arrivare al calciatore: l’Inter chiede tra i 75 e gli 80 milioni mentre il Napoli ad ora non supera il 50. L’ultimo contatto - spiega il quotidiano - è andato in scena di recente tra i direttori sportivi, Ausilio e Giuntoli. Direttamente dall’America.

INGAGGIO - Per quanto riguarda l’ingaggio, la richiesta si aggira intorno ai 7,5 milioni, fermo restando la gestione dei diritti d’immagine, aspetto che il Napoli avoca sempre a sé.