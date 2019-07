CdS - Icardi, tempo alleato del Napoli: ADL si prepara a trattare con l'Inter

Tre estati dopo, il Napoli e Icardi tornano a flirtare. Ricordando il precedente dell'estate 2016, quando Aurelio De Laurentiis tentò di acquistare l'argentino dall'Inter, il Corriere dello Sport spiega che in questa sessione gli azzurri potrebbero tornare alla carica per Maurito ma senza avere urgenza di qualsiasi tipo o fretta. L'ex capitano nerazzurro è fuori dal progetto tecnico di Conte. "Quando si entrerà in agosto e il conto alla rovescia comincerà a far sudare, perché in vicinanza starà per comparire il campionato, forse arriverà il momento buono per tutti per ragionare, Juventus inclusa: ma un altro argentino a Napoli, De Laurentiis ce lo vedrebbe proprio bene....", chiosa il quotidiano romano.