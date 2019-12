CdS - Il Napoli alla ricerca del rinforzo in mediana: ci sono 5 nomi

Si avvicina sempre di più il momento del calciomercato. E' la prima volta che Aurelio De Laurentiis si ritrova a intervenire a campionato in corso e in maniera strategica, nella squadra ora affidata a Gattuso manca un regista. E quindi sarà almeno indispensabile individuare l’uomo giusto da inserire in questo copione, qualcuno che detti le battute e scandisca il ritmo, uno che somigli più a Torreira, insomma, ma che poi eventualmente abbia qualcosa anche di Lobotka, di Tonali, di Berge o di Soumaré.

TORREIRA L'IDEALE - Secondo il Corriere dello Sport è il prototipo del centrocampista da regalarsi pronto per l’uso, è il play da sistemare dinnanzi alla difesa. Trattativa non semplice, tutt’altro, sono improvvisamente cambiate le prospettive, all’Arsenal, con l’arrivo in panchina di Arteta, e ora bisognerà capire se l’uruguayano voglia uscire dalla Premier e rituffarsi in serie A. Torreira non costa meno di trenta milioni di euro, cifra che il Napoli non è disposto ad investire adesso: si parte dalla volontà di ragionare sul prestito, per poi riparlarne serenamente e compiutamente a giugno prossimo,