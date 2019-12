CdS - Il Napoli cerca un terzino sinistro: è l'indizio sul divorzio da Ghoulam?

Non solo il centrocampista centrale: per gennaio il Napoli lavora anche all'arrivo di un terzino sinistro. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, questo è l'indizio sull'addio di Faouzi Ghoulam, che quest'anno ha giocato pochissimo. Sulla corsia mancina si sono alternati Mario Rui, Hysaj, Luperto e Di Lorenzo. A gennaio potrebbe arrivare un terzino di ruolo. Un rinforzo atteso per dare un senso alternativo alla stagione.