CdS - Il Napoli continua a guardarsi intorno: confermato l'interesse per Pepé del Lille

Se l'affare con il Real Madrid per James Rodriguez non dovesse andare a buon fine il Napoli non si farebbe trovare impreparato. Stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la società partenopea continua a guardarsi intorno e dall'ultima panoramica è venuto fuori il nome di Nicolas Pepé del Lille, che la scorsa stagione ha incantato l'Europa. Sarebbe perfetto per le esigenze di Ancelotti, che cerca un calciatore sull'esterno capace di dare qualità e profondità. Può giocare, all'occorrenza, da centravanti e questo a Carletto non dispiace.