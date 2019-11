CdS - Il Napoli è una possibilità per Florenzi: c'è la fila per il centrocampista della Roma

Tutti vogliono approfittare della situazione di Alessandro Florenzi. Il centrocampista non gioca più, è sul mercato, la Roma cerca pretendenti. Si sono fatte avanti Fiorentina e Sampdoria ma, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, ci sono anche altre possibilità come l'Inter e il Napoli. Florenzi, classe '91, ha raccolto appena 8 presenze in campionato, è un calciatore duttile e di grande esperienza. Farebbe comodo a molte società. Il Napoli ci pensa.