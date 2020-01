CdS - Il Napoli non si ferma, triplo colpo dal Verona per 63mln: tutti i dettagli

Napoli scatenato sul mercato. Per tutti i ruoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sono 63 i milioni investiti per un triplo colpo dal Verona. De Laurentiis ha trovato in poco tempo l'accordo col collega Setti. Per Rrahmani, già ufficiale, affare da 14 milioni e mezzo, per Amrabat 18 milioni più 2 e mezzo di bonus, per Kumbulla 21 milioni più 5 di bonus. Per un totale che supera i 60. Ma per gli ultimi due manca ancora l'accordo coi calciatori. Il centrocampista è tentato anche dall'Inter e spinge per una clausola bassa, con l'entourage del difensore albanese Giuntoli si confronterà domani per giungere ad una fumata bianca.