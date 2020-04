CdS - Il Napoli vuole Azmoun! C'è l'ok di ADL per la punta iraniana dello Zenit, ma c'è un ostacolo

Col rinnovo di Milik in stand-by la necessità del Napoli è quella di acquistare un altro attaccante. Uno dei profili che maggiormente stuzzicano Giuntoli e Gattuso è Sardar Azmoun, 25 anni, attaccante iraniano dello Zenit. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che è già arrivato l'ok di De Laurentiis "per una trattativa rimasta in fase embrionale ma comunque pronta a essere riavviata". Azmoun, alto 186 centimetri, ha segnato 10 gol in quesot campionato - dopo 21 partite - è extra-comunicario e al momento non c'è posto. Ma si libererà, nel caso, per lui.