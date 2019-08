CdS - Il Torino ci riproverà per Verdi, ma spunta anche l'Atalanta: la situazione

Il Torino vuole ancora Simone Verdi anche se le difficoltà della trattativa, rivelate anche dal presidente granata Urbano Cairo, paiono insormontabili. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, domani sera i granata si giocano la qualificazione in Europa League, poi si proverà a riaprire una trattativa finita nella palude e riemersa non appena è ricomparsa l’Atalanta come pretendente del fantasista.