CdS - Il Valencia rifiuta la prima offerta per Rodrigo, pronto il rilancio: le cifre

Rodrigo del Valencia continua ad essere un nome molto caldo per il mercato del Napoli. Già l’anno scorso era avanzata l’ipotesi una trattativa per portare l’attaccante in azzurro, ma l’anno scorso il Valencia non voleva saperne di cedere. Quest’anno, invece, le cose stanno in modo diverso. Le cifre, però, restano molto alte.

LE CIFRE - Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club spagnolo è disposto a cedere il calciatore per una cifra tra i 65 e i 70 milioni. Sul calciatore c’è ancora una clausola da 120 milioni, ma stando al quotidiano questa ha più che altro un valore simbolico. “I dirigenti e il giocatore avrebbero stretto un patto finalizzato a soddisfare gli interessi comuni”, si legge.

RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA - Il Napoli - spiega il quotidiano - ha già fatto una prima offerta, ma il Valencia ha spiegato servono più di 40 milioni: "Una somma che copra almeno la metà della clausola da 120 milioni, se non qualcosa in più: ecco perché la cifra della controproposta venuta fuori oscilla tra i 65 e i 70 milioni”, spiega il quotidiano. “Il Napoli - si legge sul Corriere dello Sport - prepara il rilancio nonostante la concorrenza: anche Barça, Real e Atletico, infatti, hanno chiesto informazioni".