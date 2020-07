CdS - In attesa dell'accordo col Lille, già pronto il contratto per Osimhen: le cifre

Il contratto del Napoli per Victor Osimhen è pronto, manca solo l'accordo con il Lille (con cui si ragiona a partire dalla richiesta di 50 milioni di euro), con il Corriere dello Sport che parla di un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus per arrivare fino a tre per l'attaccante che compirà 22 anni a dicembre.