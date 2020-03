CdS - In estate si scatenerà un'asta per Koulibaly: ADL ha già fatto una scelta

Focus sul futuro della rosa del Napoli: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che sarà un'estate calda per Kalidou Koulibaly attorno al quale si scateneranno i top club europei. Probabilmente ci sarà un derby di Manchester con il City pronto a contrastare lo United che in estate aveva già offerto 108 milioni di sterline, proposta rifiutata da De Laurentiis. Ma in estate cambierà tutto: il patron non blinderà Koulibaly e attenderà la miglior offerta per lasciarlo partire.