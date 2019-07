Cds - Intrigo Icardi: l'Inter blocca la Juve tardando su Dzeko e quindi bloccando Higuain-Roma

L'Inter non riesce ad avvicinarsi alla richiesta dello United di 83mln di euro per Lukaku. Aiuterebbe - scrive il Corriere dello Sport - la cessione di Mauro Icardi, ma nonostante l'apertura al Napoli sia gli azzurri che la Juventus attendono metà agosto per strappare le migliori condizioni ai nerazzurri, messi ormai alle strette. C'è però un domino degli attaccanti: l'Inter vorrebbe chiudere almeno per Dzeko, ma con i 20mln alla Roma sbloccherebbe l'arrivo in giallorosso di Higuain ed a quel punto agevolerebbe la Juventus per Icardi. L'Inter non vuole favorire questo scenario ed attende che scenda la cifra per Dzeko.