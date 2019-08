CdS - James, il Napoli pone l'ultimatum: affare da chiudere entro dieci giorni, le ultime

Il Napoli ha aspettato tanto, per James Rodriguez, imbastendo una trattativa di sicuro lunga e complessa in tante sfaccettature. Al momento, però, il club di De Laurentiis ha bisogno di capire concretamente quanto margine ci sia ancora per arrivare all'ex Bayern: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione online, il Napoli avrebbe posto proprio un ultimatum al Real Madrid. Entro dieci giorni - si legge - il Napoli vuole capire quanto sia ancora possibile mettere le mani su James, e quanto valga ancora la pena aspettare. Il Napoli entro Ferragosto dovrà avere delle risposte.