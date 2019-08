CdS - James si allontana (per ora), ma se non troverà spazio chiederà a Mendes di forzare la mano

Pian piano stanno emergendo diversi segnali che fanno pensare ad una possibile permanenza di James Rodriguez al Napoli. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui il colombiano si sta allontanando sempre più dal club azzurro, a meno che De Laurentiis non decida di cambiare la sua offerta. Così non è, il patron del Napoli spinge ancora per il prestito con diritto di riscatto.

SCENARI - Così - si legge - Zidane ha ammorbidito la sua posizione, anche se è probabile che si tratti di una tattica verbale per non svendere un patrimonio della società. Se però davvero dovesse trovare spazio, non è esclusa la permanenza. Mentre se non ne troverà James chiederà al suo agente di forzare la mano.