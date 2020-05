CdS - Jovic obiettivo prioritario per l'attacco: il Real Madrid non vuole svenderlo

Il primo nome per sostituire Arkadiusz Milik e/o Dries Mertens è quello di Luka Jovic. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella sua prima stagione al Real Madrid non ha incantato e i rapporti sono tesi, ma bisognerà capire quanto chiederà Florentino Perez per sbarazzarsi dell'ex Eintracht Francoforte, acquistato meno di un anno fa per 60 milioni di euro. La volontà del Real Madrid è quella di non svenderlo.