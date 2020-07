CdS - Juve, la priorità resta Duvàn: Milik rappresenta un'alternativa

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata della Juventus e spiega come il primissimo obiettivo per l'attacco del futuro sia Duvan Zapata dell'Atalanta. La prima offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia Perin è stata giudicata insufficiente, ma la Juventus tiene duro e nelle prossime settimane (magari dopo qualche cessione) potrà rivedere verso l'alto la proposta.

Le alternative - Arek Milik resta uno dei candidati, ma anche in questo caso c'è da fare i conti col club di appartenenza, ovvero il Napoli: il presidente De Laurentiis è fermo sulla richiesta da 50 milioni di euro senza contropartite, anche se Bernardeschi potrebbe diventare un nome interessante in tal senso. Sullo sfondo restano vigili Tottenham e Atletico Madrid, pronte all'affondo se dovessero aprirsi spiragli. Gli altri nomi? Raul Jimenez del Wolverhampton piace, ma costa 80 milioni di euro.