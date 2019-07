CdS - L'Atletico insiste: se ADL non cambia idea sul prestito, James abbraccerà Simeone

James Rodriguez è a Madrid in attesa di rispondere alla convocazione del Real per il ritiro in sede, in agenda lunedì, ma nel frattempo l’Atletico continua a insistere. È l’ultimo aggiornamento sulla trattativa James Rodriguez pubblicato stamane dal Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che “se De Laurentiis non modificherà le sue intenzioni di acquistarlo in prestito (con diritto di riscatto), il Cholo lo abbraccerà presto a patto di fare uscire Correa”.