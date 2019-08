CdS - L'Inter cerca un vice-Lukaku: Milik (nell'affare Icardi) e Llorente gli obiettivi

Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è solo Alexis Sanchez nel futuro dell’Inter. Tramontato Dzeko, i nerazzurri cercando infatti un attaccante che possa fungere da vice Lukaku. In questo senso i nomi sono quelli di Fernando Llorente e di Arkadiusz Milik. Quest’ultimo arriverebbe nell’ambito di uno scambio con Mauro Icardi, mentre per Llorente bisogna battere la concorrenza della Lazio e dello stesso Napoli. Lo spagnolo, 34 anni, ha però richieste abbastanza alte tra ingaggio e commissioni. Se dovesse arrivare uno dei due, automaticamente Matteo Politano verrebbe messo sul mercato, visto che Conte ha sempre immaginato un reparto offensivo con quattro punte.