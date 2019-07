CdS - L'Inter chiede 80 mln per Icardi: richiesta recapitata a Napoli e Juve

L'Inter, per cedere Mauro Icardi, chiede 80 milioni di euro. La richiesta è stata recapitata sia alla Juve che al Napoli, nel bel mezzo dei lavori diplomatici tra De Laurentiis, Giuntoli e Wanda Nara per trovare il resto della quadratura. Lo riporta il Corriere dello Sport. Perché 80? Perché Suning - spiega il quotodiano - è entrata nell’ordine di idee che non si possano fare sconti quando il Manchester United chiede circa 85 milioni per Romelu Lukaku. E se non è possibile (salvo clamorose sorprese) utilizzare quella cifra oggi per andare all’assalto del colosso belga, il club milanese sostiene che sarebbe poco conveniente fare uno sconto nei riguardi di chi fosse ancora interessato al cartellino di Maurito.