CdS - L'Inter mette in stand-by lo scambio Llorente-Politano: può riaprirsi a fine mercato

Il Napoli continua a seguire Matteo Politano. Si era parlato di un possibile scambio di prestiti con Llorente, ma al momento per la dirigenza nerazzurra questa ipotesi non è considerata una priorità. Magari, secondo il Corriere dello Sport, lo diventerà a fine mercato, soprattutto se Sanchez non dovesse dare garanzie. Una cosa è certa: Politano tornerebbe volentieri a giocare la Champions League.