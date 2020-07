CdS - La Juve insiste per Milik: proposti di nuovo due giocatori per convincere il Napoli

La Juventus non si arrende, forte dell'accordo col calciatore, e continua a corteggiare Arek Milik. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la società bianconera ha riproposto al Napoli qualche contropartita per far abbassare le pretese degli azzurri, che valutano Milik almeno 40 milioni di euro. Due i nomi: il terzino Pellegrini, ora in prestito al Cagliari, e Bernardeschi, per rinforzare l'attacco. Il Napoli, però, va avanti per la sua strada, rifiuta e continua a chiedere solo cash.