CdS - La Roma sta mollando Mertens: spunta Kean come alternativa a Dzeko

Non solo il Napoli: c'è anche la Roma su Moise Kean, ventenne attaccante dell'Everton seguito anche dal club azzurro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il club giallorosso sta per 'abbandonare' l'idea Mertens per i costi molto alti e così pensa al bomber degli inglesi che piace anche al Napoli con Ancelotti che volentieri riaccoglierebbe all'Everton sia Lozano che Allan.