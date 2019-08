CdS - Llorente idea last minute: può essere l'attaccante part-time che faccia da alternativa a Milik

“Llorente, idea last minute”. Così titola nelle sue pagine interne l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come quella dell’ingaggio dell’attaccante spagnolo svincolato “è un’idea, non una trattativa, può essere un sostegno per Milik o la sua controfigura, un attaccante part-time ma con una carriera alle spalle da sfruttare in una stagione lunghissima, estenuante, nelle quali si sfioreranno o si supereranno le cinquanta partite”