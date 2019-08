CdS - Llorente non dà ultimatum: il Napoli lo tenta, ma è alta la richiesta d'ingaggio

Fernando Llorente si sente lusingato dalle avances del Napoli e dalla possibilità di disputare ancora la Champions League. Per questo - riferisce il Corriere dello Sport - la pista azzurra lo tenta e, visto che la dirigenza gli ha chiesto di pazientare, non ha fissato nessuna scadenza. Si tratterebbe di un affare a costi non esagerati, anche se l'ex Juventus chiede 4 milioni a stagione. Ma ci sarebbe tempo poi per parlarne: intanto Fernando pregusta una bellissima occasione.