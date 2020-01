CdS - Lobotka arriva con la Befana: da Castel Volturno filtra una frase

"Calma, calma" sussurrano da Castel Volturno. Non c'è alcuna preoccupazione. Stanislav Lobotka, l'obiettivo principale per il mercato, è molto vicino. Ballano due milioni tra domanda e offerta. Si tratta, secondo il Corriere dello Sport, di una classica partita a scacchi: il Napoli ha offerto 3 milioni subito e 15 per l'obbligo di riscatto, il Celta ne chiede 20. Bisognerà attendere ancora un po' ma la chiusura è vicina. La conferma arriva dal quotidiano che titola in primo piano "Lobotka arriva con la befana" e dunque ci siamo.