CdS - Lobotka, il Napoli non può più aspettare: fissata deadline per la chiusura

Quali sono i tempi della trattativa per portare Stanislav Lobotka al Napoli? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che tra oggi e domani dovrebbe essersi l'incontro conclusivo, anche perché la società azzurra non può più aspettare. Il Napoli ha offerto 3 milioni subito e 17 per il riscatto obbligatorio a giugno, il Celta Vigo (che cerca un sostituto, si parla di Nzonzi) ne chiede 2 in più, intanto il calciatore non vede l'ora di vestire l'azzurro e il contratto è già tutto pronto.