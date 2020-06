CdS - Lozano sarà ceduto a fine stagione: spunta l'ipotesi Ancelotti per il suo futuro

L'ultimo episodio che si è verificato ieri in allenamento potrebbe aver sancito la fine anticipata del rapporto tra Hirving Lozano e il Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il messicano ha mercato, piace in Spagna e in Inghilterra, tra i club interessati c'è anche l'Everton di Ancelotti, l'allenatore che lo ha voluto fortemente a Napoli la scorsa estate.