Cds - Maksimovic, c'è l'accordo per il rinnovo: l'annuncio prima della Befana

Tra i tanti rinnovi su cui si lavora, quello di Nikola Maksimovic potrebbe essere il primo ad essere annunciato. Ne è convinto il Corriere dello Sport che nell'edizione odierna racconta di una firma imminente fino al 2024, con l'ingaggio che sarà raddoppiato rispetto a quello attuale, ed opzione per un ulteriore anno. L'accordo definitivo sarebbe stato trovato - si legge - a Roma in un incontro con l'agente del giocatore prima della partita con il Genk. Il tutto potrebbe essere siglato entro il 6 gennaio, in prossimità dunque della prima sfida dell'anno contro l'Inter.