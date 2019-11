CdS - Mertens ama Napoli ma chiede 6mln a stagione per rinnovare: Inter alla finestra

Futuro in bilico per Dries Mertens: per il belga contratto in scadenza e rinnovo lontano. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'ex Psv ha chiesto 6 milioni a stagione per restare a Napoli. L'Inter è alla finestra per la prossima estate, la Cina è dietro l'angolo e, comunque, sarebbe sorprendente se De Laurentiis se ne privasse a gennaio. Può succedere, scrive nel suo articolo Alfredo Pedullà, solo in caso di proposta allettante.