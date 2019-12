CdS - Mertens-Callejon restano ad una condizione: proposto rinnovo al belga, le cifre

Cosa ne sarà del futuro di Mertens e Callejon? Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto e al momento il rinnovo è distante. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che i due non partono a gennaio se non per offerte che al momento non sono arrivate. De Laurentiis ha anche proposto al belga il rinnovo, ovvero un biennale da 4,2 milioni di euro netti a stagione. Una cifra interessante. In attesa di una risposta che, in un senso o nell'altro, non tarderà ad arrivare.