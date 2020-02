CdS - Mertens combattuto sul futuro: ADL alza l'offerta, dal Monaco arriva offerta indecente

Dries Mertens è combattuto sul futuro. Ha tante offerte, deve solo decidere, lo farà con calma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli potrebbe aggiungere vari bonus ai 4 milioni e 200mila euro già proposti per un biennale, cercando così di avvicinarsi alle richieste dell'attaccante belga. Ma, per ora, l'offerta più indecente è arrivata dal Monaco, che offre a Mertens dieci milioni in due anni più cinque milioni alla firma. Ma Dries cerca altro, ad esempio delle soddisfazioni personali, non solo un ritorno economico notevole. Per questo è ancora tutto aperto. Più defilate Inter e Roma che, nei giorni scorsi, lo avevano cercato con insistenza.