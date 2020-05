CdS - Mertens dice 'no' a Monaco e Newcastle: oltre al Napoli c'è l'Inter che rappresenta un 'tormento'

Dries Mertens riflette sul futuro, non ha ancora deciso, il Napoli è in pole ma la corte di altri club è serrata. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il belga ha già rifiutato Newcastle e Monaco, ipotesi scartate, mentre restano valide le piste Chelsea e Inter. Quest'ultima rappresenta una sorta di tormento perché il belga non vorrebbe restare in Italia qualora decidesse di non rinnovare col Napoli. Ma al momento la proposta di De Laurentiis è quello che maggiormente lo fa vacillare.