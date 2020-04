CdS - Mertens, frenata sul rinnovo a causa del Covid-19: le ultime

Il 1 marzo Dries Mertens ha incontrato De Laurentiis sul lungomare di Napoli, i due avevano parlato del rinnovo, poi la trattativa si è interrotta sul più bello per il Covid-19. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che servirà un ulteriore incontro, magari con i manager del belga, per formalizzare il prolungamento dell'accordo fino al 2022. Non resta che attendere, spiega il quotidiano. Il contratto attuale scade nel 2020 e il Napoli ha fatto di tutto per convincere il calciatore a restare, l'incontro diretto tra le parti era stato decisivo. Poi la frenata ma solo per motivi extra-calcistici.