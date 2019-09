CdS - Mertens, tre soluzioni da svincolato: spunta anche il ritorno in Belgio

Quale futuro per Dries Mertens? Con il contratto in scadenza a giugno 2020 e un rinnovo che non sembrerebbe in programma, a fine stagione l'attaccante belga dovrà trovare una nuova squadra. Secondo il Corriere dello Sport, da svincolato per lui le possibilità sarebbero Cina, Stati Uniti o un ritorno all'Anderlecht, in Belgio.