CdS - Milik vicino all'addio, caccia a un nuovo bomber: tre nomi per sostituirlo

Il casting è appena cominciato, sono tanti i calciatori monitorati dal Napoli per sostituire Milik che probabilmente andrà via senza rinnovare il suo contratto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli non ha mai smesso di pensare a Jean Philippe Mateta, 23 anni, attaccante del Mainz seguito anche a gennaio. Poi c'è Jovic del Real Madrid che ha smesso di segnare come faceva nell'Eintracht, infine Loren del Betis Siviglia, spagnolo classe '93 con clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La novità è l'iraniano Azmoun dello Zenit.