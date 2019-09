CdS - Napoli-Balotelli, tante voci e poco di concreto: affare mai fatto per due motivi

Mario Balotelli non ha mai vestito la maglia del Napoli, ma alla città è legato perché sua figlia e la sua ex compagna risiedono alle pendici del Vesuvio. In sede di mercato, più volte è tornata d'attualità la voce che avrebbe visto Super Mario vicino ai colori azzurri, ma come spiega il Corriere dello Sport l'affare non è mai andato in porto perché un tempo non c'erano le condizioni di mercato e poi sono venute meno quelle ambientali, per alcune analogie tra Napoli e l'ex Milan che, mescolandole, avrebbero indotto a preoccuparsi.