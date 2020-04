CdS - Napoli prigioniero di Mertens: calato il silenzio sul rinnovo, deciderà il belga

Calato il silenzio sul rinnovo (che sembrava certo) di Dries Mertens. Dopo l'incontro del 1 marzo con De Laurentiis è arrivato il Covid-19 ed è cambiato tutto, così la questione è divenuta marginale e ora, scrive il Corriere dello Sport, il Napoli è divenuto prigioniero del belga, nel senso che attende da lui una risposta che ancora non c'è stata. Non è cambiata la volontà del Napoli: rinnovare il contratto, blindarlo a vita. Ora starà al calciatore decidere. E l'Inter, in silenzio, sta tornando, per sondare il terreno. C'è sullo sfondo anche e sempre il Monaco.