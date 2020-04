CdS - Napoli su Milenkovic, la Fiorentina ha già preso una decisione

La Fiorentina ha blindato Nikola Milenkovic. Il presidente Commisso non ha alcuna intenzione di privarsi del suo forte difensore ed è per questo che ha respinto ogni assalto. L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa sapere che al giocatore si erano e si sono interessati tanti club, tra questi anche il Napoli: nulla da fare. Impossibile convincere il patron viola. Tanta è la concorrenza, per gli azzurri. Su Milenkovic ci sono anche Juventus, Manchester United, Barcellona e Atletico Madrid.