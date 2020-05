CdS - Napoli su Orsolini: il Bologna spara altissimo e ci pensa anche il Borussia

Non c'è solo il Napoli su Riccardo Orsolini: il giocatore è stato avvicinato anche dal Borussia Dortmund, altro club interessato all'esterno destro - ma mancino - scuola Juventus che è esploso a Bologna. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che si tratta di interessi concreti per un ragazzo che, al momento, si trova benissimo a Bologna, dove ha uno splendido rapporto con Mihajlovic (lo ha detto anche il suo agente) e una valutazione molto alta, dai 40 milioni di euro in poi. In futuro chissà...