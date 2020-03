CdS - Nome nuovo per l'attacco: spunta il bomber iraniano dello Zenit

Sono tanti gli attaccanti accostati al Napoli, tra questi c'è anche l'iraniano Sardar Azmoun, 25 anni, bomber dello Zenit che sta facendo molto bene, che segna tanto, quattordici gol, e che - secondo il Corriere dello Sport - dà l'impressione di essere pronto per il campionato italiano. Il Napoli, secondo il quotidiano, ci pensa. Le relazioni sono più che soddisfacenti. Si tratta di un'ipotesi, una delle tante, dato che Milik non rinnova e molto probabilmente andrà via. Ma l'elenco di nomi è lungo e comprende anche i soliti noti come Belotti e Jovic.