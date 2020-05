CdS - Nuovo bonus per la firma di Mertens: c'è un 'premio' se il Napoli va in Champions

Dettagli e retroscena sull'ormai prossimo rinnovo di contratto di Dries Mertens sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che, oltre all'accordo sul biennale e premio alla firma, per Mertens è pronto anche un bonus aggiuntivo, un altro premio, pari a 500mila euro, qualora il Napoli riuscisse a centrare il quarto posto, dunque la Champions, in questo campionato. A patto che riprenda, ovviamente. Ma alla base del sì di Ciro ci sono motivi soprattutto sentimentali, come l'amore per la città e i tifosi che lo hanno spinto a restare. In attesa della fumata bianca.