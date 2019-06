CdS - Obiettivo Elmas, ma è stand-by: Giuntoli frena dopo le richieste del Fenerbahce

Nella lista di Cristiano Giuntoli è presente anche il nome di Elif Elmas, centrocampista classe '99 attualmente in forza al Fenerbahce, uno dei gioiellini del club turco, che di par suo però lo valuta circa 18 milioni di euro. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea come al Napoli continui a piacere, ma non a queste cifre. La situazione, pertanto, ora è in stand-by.